وزارة الخارجية: ما نقوم به لا ينفصل عن جوهر دورنا في صون المصلحة الوطنية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:



"لما كان تزويد الادارات اللبنانية المختصة بالمعطيات الدولية في شتى المجالات والتي قد يكون لها تأثير على أوضاع معينة في لبنان يقع في صلب اختصاص وزارة الخارجية والمغتربين التي تستقي معلوماتها من البعثات اللبنانية في الخارج كما ومن خلال تواصلها المستمر مع كافة البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في بيروت، يهمنا التوضيح بأن ما قامت وتقوم به الوزارة لا ينفصل عن جوهر دورها في صون المصلحة الوطنية العليا لجهة الحرص على عدم حجب أي معلومة ذات محتوى عن أي من مؤسسات الدولة كل بحسب اختصاصها لتكون آلية اتخاذ القرار لديها مبنية على التقييم الصائب للاوضاع والعوامل المحيطة، وتجنبا لأي تداعيات سلبية على لبنان، وعليه تستغرب الوزارة ما تضمنه المقال في صحيفة الاخبار من انتقادات يتبيّن من فحواها ان الخارجية لا تبدي تلكؤاً في أداء الدور السيادي المناط بها و ضمن حدود اختصاصها".