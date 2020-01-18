وزير الصحة: رياض سلامة نقض الإتفاق

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لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، في تصريح اليوم، إلى أن "منذ بداية الأزمة في لبنان تم تقويم الحاجات الطبية المطلوبة وعلى أساس ذلك، تم إنجاز اتفاق مع حاكم مصرف لبنان بهدف تأمين المبالغ المطلوبة، ولكن سلامة نقض هذا الاتفاق".

وقال: "إن حل موضوع استيراد المستلزمات الطبية موجود عند حاكم مصرف لبنان، وعندما يعطي الأمر للمصارف فان كل الأمور تحل".

ولفت الى أنه سيبحث هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في أقرب فرصة. وشدد على "وجوب إيجاد الحل لأن الوضع القائم لا يستدعي ترف الوقت، ومن المسؤولية الوطنية العمل بأقصى جدية لتدارك الخطر المحدق بالوضع الطبي".