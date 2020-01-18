living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد “لو مول”… “الكورال بيتش” يطلب صرف موظفيه

18
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استغرب الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر “اللامبالاة السياسية ودلع السياسيين في عدم الإسراع في تشكيل الحكومة والنظر إلى معاناة اللبنانيين الذين تجاوز معظمهم خط الفقر، وإقفال عشرات المؤسسات وآخرها “لو مول” Le Mall التجاري في منطقة سنّ الفيل، والـ”كورال بيتش” الذي تقدّم بطلب لصرف موظفيه وأكثر من ١٢٤مؤسسة وشركة تقدّمت إلى وزارة العمل بطلب الصرف الجماعي لعمالها وموظفيها”.

 

ولفت حميدي صقر عبر “المركزية”، إلى “ضبابية الإجراءات المتسرّعة التي اتخذتها بعض المؤسسات والقاضية بصرف عمالها بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية، بينما كانت تجني الأرباح الطائلة في السابق من دون أن يستفيد منها العامل”، داعياً المصارف إلى “تقديم العون في هذه الظروف، وتوفير التسهيلات للمقترِضين وخصوصاً لجهة مساعدة الدولة على النهوض”.

 

وأكد أن “الاتحاد العمالي العام يكثّف اتصالاته لإيجاد الحلول لتمكين بعض المؤسسات من البقاء والاستمرارية، وفي الوقت ذاته الضغط في اتجاه أن تبصر حكومة الاختصاصيين النور في أسرع وقت ممكن”، مشدداً أن “على السياسيين الابتعاد عن ترف الوقت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

 

وكشف أن الاتحاد العمالي “أبقى جلساته مفتوحة لمواكبة الأحداث الجارية، محاولاً قدر الإمكان تخفيف حدة الأزمة على عمالنا وموظفينا”.

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout