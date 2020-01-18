بعد “لو مول”… “الكورال بيتش” يطلب صرف موظفيه

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استغرب الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر “اللامبالاة السياسية ودلع السياسيين في عدم الإسراع في تشكيل الحكومة والنظر إلى معاناة اللبنانيين الذين تجاوز معظمهم خط الفقر، وإقفال عشرات المؤسسات وآخرها “لو مول” Le Mall التجاري في منطقة سنّ الفيل، والـ”كورال بيتش” الذي تقدّم بطلب لصرف موظفيه وأكثر من ١٢٤مؤسسة وشركة تقدّمت إلى وزارة العمل بطلب الصرف الجماعي لعمالها وموظفيها”.

ولفت حميدي صقر عبر “المركزية”، إلى “ضبابية الإجراءات المتسرّعة التي اتخذتها بعض المؤسسات والقاضية بصرف عمالها بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية، بينما كانت تجني الأرباح الطائلة في السابق من دون أن يستفيد منها العامل”، داعياً المصارف إلى “تقديم العون في هذه الظروف، وتوفير التسهيلات للمقترِضين وخصوصاً لجهة مساعدة الدولة على النهوض”.

وأكد أن “الاتحاد العمالي العام يكثّف اتصالاته لإيجاد الحلول لتمكين بعض المؤسسات من البقاء والاستمرارية، وفي الوقت ذاته الضغط في اتجاه أن تبصر حكومة الاختصاصيين النور في أسرع وقت ممكن”، مشدداً أن “على السياسيين الابتعاد عن ترف الوقت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وكشف أن الاتحاد العمالي “أبقى جلساته مفتوحة لمواكبة الأحداث الجارية، محاولاً قدر الإمكان تخفيف حدة الأزمة على عمالنا وموظفينا”.