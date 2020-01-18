سليم صفير يردّ على ايلي محفوض!

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رد رئيس جمعية المصارف سليم صفير في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على المحامي ايلي محفوض بالقول، "الأستاذ أيلي محفوض المحترم، منذ ما قبل الاحتجاجات كنت ازور وأحذر معظم المسؤولين، وقد استمريت انا والجمعية بالقيام بذلك منذ الأيام الأولى للثورة واذكركم باننا التقينا بوزيرة الداخلية، وقائد الجيش وبحثنا بالتحديات التي تواجه عملنا".



وأضاف، "كما اننا نقوم بالعديد من الاتصالات بعيدا عن الأضواء والاستعراض الإعلامي لان هدفنا الوحيد هو حماية مصالح الناس التي هي مصالحنا أيضا".



وشدد صفير، على أن "الوضع صعب ودقيق ولكننا مع المخلصين في هذا البلد، وأنتم منهم، نامل ان نجد حلًا سريعًا لمعاناة الناس، وموظفي المصارف".



وقال محفوض في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "في حين إندفع نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مدافعا عن حرية الرأي والتعبير حيث رأيناه في الساحات وأمام الثكنات والمخافر لم أشهد أي دور لرئيس جمعية المصارف سليم صفير إزاء ما تعرضت له المصارف من إعتداءات وما يتعرض له المودع اللبناني من إجراءات المصرف المجحفة بحقه".