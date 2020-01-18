living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سليم صفير يردّ على ايلي محفوض!

18
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رد رئيس جمعية المصارف سليم صفير في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على المحامي ايلي محفوض بالقول، "الأستاذ أيلي محفوض المحترم، منذ ما قبل الاحتجاجات كنت ازور وأحذر معظم المسؤولين، وقد استمريت انا والجمعية بالقيام بذلك منذ الأيام الأولى للثورة واذكركم باننا التقينا بوزيرة الداخلية، وقائد الجيش وبحثنا بالتحديات التي تواجه عملنا".


وأضاف، "كما اننا نقوم بالعديد من الاتصالات بعيدا عن الأضواء والاستعراض الإعلامي لان هدفنا الوحيد هو حماية مصالح الناس التي هي مصالحنا أيضا".


وشدد صفير، على أن "الوضع صعب ودقيق ولكننا مع المخلصين في هذا البلد، وأنتم منهم، نامل ان نجد حلًا سريعًا لمعاناة الناس، وموظفي المصارف".


وقال محفوض في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "في حين إندفع نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مدافعا عن حرية الرأي والتعبير حيث رأيناه في الساحات وأمام الثكنات والمخافر لم أشهد أي دور لرئيس جمعية المصارف سليم صفير إزاء ما تعرضت له المصارف من إعتداءات وما يتعرض له المودع اللبناني من إجراءات المصرف المجحفة بحقه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout