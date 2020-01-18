أسرار الصحف ليوم السبت 18 كانون الثاني 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن الغريب هو أن القوى الكبرى في الغالبية النيابية كانت مرتاحة بتمثيلها في حكومة خرجت منها بالمقابل ثلاث قوى كبرى ما يفترض قدرتها على تمثيل حلفائها بصورة مريحة دون خسارة مواقعها، ورغم ذلك تتعقّد الحكومة الجديدة عند الأحجام وتساءلت عن خلفيّة هذا التعقيد.

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن تكون المليونية التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر يوم الجمعة المقبل تحت شعار إخراج الاحتلال الأميركي من العراق صورة وحدة وطنية عابرة للطوائف وحشود غير مسبوقة توصل رسالة العراقيين بصورة لا تحتمل التأويل بأن زمن الاحتلال انتهى.

اللواء

همس

حزمت سيّدة الحقائب للسكن في مقر رسمي على أساس أن المهمة أوشكت على الإنجاز!

لغز

يُصرّ حزب بارز على ولادة الحكومة، مهما كانت المعطيات المعرقلة، قبل فوات الأوان!

غمز

لم تعالج بعد آثار الاشتباك الكلامي الأخير بين مسؤول و«الوزير السوبر»، رغم محاولات «غسل القلوب» بينهما!

الجمهورية

نقل عن رئيس بعثة أجنبية قوله إنه كان عليه تمديد عطلة نهاية السنة الجديدة في بلاده طالما أنه لن يكون له أي عمل في بيروت بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

بلغ استياء أحد المعنيين بالملف الحكومي إلى حد القول: صارت المسألة متل لعبة ولاد صغار بيتفقوا على شي وبعد شوي بيرجعوا بيتقاتلوا عليه والله حيرونا

جرى سجال حاد بين مسؤولين كبيرين على خلفية أحداث شغب حصلت قبل أيام في إحدى المناطق.