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عناوين الصحف ليوم السبت 18 كانون الثاني 2020

18
JANUARY
2020
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الأخبار

تأليف الحكومة: بقيت عقدة فرنجية؟
الحريري يزجّ بالجيش لحماية المصارف!
برّي: أصوات التكليف هي أصوات الثقة
‫«الخارجيّة» تعمّم لوائح العقوبات الأميركية: رسائل عوكر أوامر للبنان؟
اليمن: ‫تحشيد عسكري في مختلف الجبهات: السعودية تعيد ترتيب الأوراق

البناء

الخامنئي يستعيد حشود تشييع سليماني لتفويض سقفه إخراج الأميركي من المنطقة وتحرير فلسطين
الحكومة الجديدة في غرفة العناية الفائقة لمعالجة ندوب وكدمات التعقيد
لأن الفشل ممنوع لا عقدة قوميّة في التأليف بل تعزيز لمعايير رفض المحاصصة بالتمسك بشخصيّات وطنية جامعة

الجمهورية

حولوا التأليف إلى مهزلة!
انتفاضة الجسم الطبي
حكومة اللون الواحد مطوقة بالعقد ومحاولات لتفكيكها والشارع إلى التصعيد

اللواء

«نيران صديقة» ترمي على الحكومة.. وخلط التحالفات الإقليمية يُعقِّد!
فريق بعبدا ضد صيغة الـ«18».. وفريق دمشق يبحث عن حصته!

L'Orient-Le Jour
Au Liban, la pieuvre clientéliste en mal de vivres

The Daily Star
Hezbollah steps in to resolve govt hurdles

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