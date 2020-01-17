أبو كسم رداً على قطيش : هيئتك مش دارس تاريخ بكركي ولبنان

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ردّ مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم على الاعلامي نديم قطيش الذي تطاول على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد موقفه الرافض امام مجلس نقابة الصحافة استقالة رئيس الجمهورية فقال أبو كسم" نحن بلد حرّ ولكن رأيك نديم قطيش غير طبيعي،وإسمحلنا ما فيك لا انت ولا الاكبر منك تتوجّهوا لمقام وطني وديني كبير يمثّله غبطة البطريرك بأي كلام يعبّر عن قلّة احترام وينمّ عن غياب الروحية المهنية التي يجب أن يتمتّع بها أي اعلامي ، وما رح نمرّقلك ياها لا اليوم ولا بكرا ، هيئتك مش دارس تاريخ لبنان ولا تاريخ بكركي".