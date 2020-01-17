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لمصلحة مَن تأخير الحكومة أكثر؟

سؤال لا يجد له المواطنون أي جواب، في ضوء التدهور المستمر على المستويين الاقتصادي والمالي، والقلق العارم مما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما لو استمرت الاوضاع على ما هي عليه.

وفي انتظار المؤتمر الصحافي الذي يعقده النائب السابق سليمان فرنجية غداً، وعلى أمل حلحلة ما تبقى من عقد في القريب العاجل، تتواصل التحركات الاحتجاجية في عدد كبير من المناطق، مع تلويح برفع وتيرتها في الأيام المقبلة، طالما يماطل المعنيون في تشكيل حكومة تنتشل البلاد مما تتخبط فيه جراء ثلاثين سنة وأكثر من السياسات الخاطئة.

واليوم، عاد شبح العقوبات الغربية ليطلَّ برأسه، ولكن من النافذة اللندنية هذه المرة، حيث صنفت الخزانة البريطانية حزب الله بالكامل- أي ليس فقط الجناح العسكري- منظمة إرهابية، وذلك في إطار تطبيق قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية الصادر عام 2010.

لكن، في مقابل الجو الملبَّد على أكثر من مستوى، بارقة أمل مصدرها مجدداً وزارة الطاقة، حيث أعلنت الوزيرة ندى البستاني أنها وقّعت قراراً يقضي بتكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي الى لبنان، استكمالاً لخطوة استيراد الدولة لمادتي البنزين والمازوت، وذلك بعد اجراء التحضيرات الفنية اللازمة التي ستستغرق حوالى أربعة أشهر