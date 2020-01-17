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جنبلاط يُقدّم مليون دولار الى مستشفى "عين وزين": نا اليوم هنا جندي معكم

17
JANUARY
2020
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زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية- مستشفى عين وزين، حيث التقى بالطواقم العاملة بها، يرافقه عضو مجلس امناء المؤسسة الشيخ وجدي ابو حمزة.

وبعد جولة تفقدية في اقسام المستشفى عُقد لقاء ضم الأطباء والإداريين والموظفين مع جنبلاط، تحدث خلاله رئيس الحلبي والعماد اللذين استعرضا واقع المؤسسة في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والازمات المتلاحقة وانعكاسها على واقع المؤسسة من ناحيتي المستلزمات الطبية والامكانات المالية على وجه الخصوص.

في هذا السياق، اثنى الحلبي والعماد على الدعم المادي السخي الذي يقدمه جنبلاط بشكل متواصل وآخره قبل ايام قليلة مبلغ بقيمة مليون دولار اميركي من أجل تمكين المؤسسة من استكمال دورها واستمرارية خدمتها وتقديماتها لكافة شرائح المجتمع في الجبل وباقي المناطق.

ثم ألقى جنبلاط كلمة قال فيها: "انا اليوم هنا جندي معكم، مع مجلس الادارة ومع الاطباء والعاملين، كل ما أستطيع ان اقوم به وأدعم به مؤسسة عين وزين وغيرها من مؤسسات طائفة الموحدين الدروز فإنني بالتصرف طالما أنني موجود وطالما المختارة موجودة".

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