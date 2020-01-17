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علّق الاعلامي نديم قطيش على كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أكّد أنّنا "لا نؤيّد أيّ مطلب لإستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".



وتوجه قطيش الى الراعي بالقول، "نحن بلد حر ورأيك سيادة البطريرك حق طبيعي، بس اذا مكمل هيك رح نطالبك كمان بالاستقالة".



واضاف، "ما تواخذنا البابا بنديكتوس واستقال.. مرقلنا اياها قصة الرئيس المسيحي".

ولفت البطريرك الى أنّ "الحراك المدني جيّد والمخرّبون في وسطه مندسّون"، مشيراً إلى أنّ "حكم الأحزاب خرب البلد لأنّهم يتناتشون الوزارات وفق مصالحهم".