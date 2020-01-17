إحالة 4 أشخاص على القضاء المختص

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص كلاً من: (ص.ح) و(ع.ق) و(ح.ح) و(م.ي)، لتشكيلهم عصابة تقوم بأعمال النصب والاحتيال على لبنانيين وأجانب، وبالتحقيق معهم تبين أنهم يقومون بإيهام أشخاص بتأمين مبالغ نقدية بالعملة الأميركية مقابل مبالغ أقل من قيمتها، ويعمدون أيضاً إلى إيهام أشخاص آخرين بقدرتهم على تطويع أبنائهم في الجيش، وتزوير مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية. وأقدم هؤلاء بتواريخ مختلفة على إطلاق النار باتجاه المدنيين، كما اعترفوا بتعاطي المخدرات، وانتحال الأول صفة رجل دين”.