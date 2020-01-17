بالصورة - ٧٠ فتاة ضحية تهديد وابتزاز جنسي!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيانٍ، انه "بتاريخ 9/1/2020 ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية شكوى مقدمة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من مواطنة لبنانية ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز جنسي، بحيث قام المدعى عليه _وفقاً للشكوى_ بإبتزازها من خلال نشره صور وفيديوهات حميمة للمدعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف استحصاله مجدداً على صور وفيديوهات جنسية جديدة لها".

واضافت، "من خلال الاستقصاءات والتحريات التقنية والعملية، التي قام بها المكتب تمكن عناصره بتاريخ 13/1/2020 من تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة جل الديب، وتبيّن انه يدعى: _ أ. ط. (مواليد عام 1988، لبناني)، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، إضافةً إلى اعترافه بقرصنة حسابات إلكترونية وإنشاء حسابات وهمية على موقعي "انستغرام" و"فايسبوك"، بهدف التواصل مع فتيات وايهامهن بأنه يعمل في مجال تصوير عارضات الازياء في استراليا، وبأنه سوف يحضر الى لبنان لإنشاء مؤسسة ضمن هذا المجال ثم يطلب منهن إرسال صور حميمة ليقوم بإبتزازهن لاحقاً، وتهديدهن بنشرها في حال لم يرسلن له المزيد من الصور والفيديوهات، كما اوهم بعض الضحايا الأخريات بأن خالته تعمل في مجال الازياء وموجودة ايضا في استراليا، وتريد فتيات لعرض الازياء وبالطريقة ذاتها اعترف انه ابتز وهدد حوالي /70/ فتاة مستخدماً رقم هاتف استرالي (61404276051+)، علماً انه كان في الوقت عينه يعرض عليهن المساعدة منتحلاً صفة رجل أمن، وذلك للوصول الى مبتغاه بإقامة علاقات جنسية مع ضحاياه، وبنتيجة الكشف على أجهزته الخلوية، جرى ضبط صور وفيديوهات حميمة لأكثر من /70/ فتاة.

وتابعت، "أمّا الحسابات الوهمية والمقرصنة المستخدمة من قبله بعمليات التهديد والابتزاز وانتحال صفة والاحتيال على الفتيات على تطبيق الانستغرام فهي التالية:"lenaheels" و"lena_heels" و"khatarperla" وholamps.33" و"thepunisher19983" و"fostokfar" و"rymsafar2019" و"jokey.jo3" و"inf-crimes" و"krystel.k" و"mika.ka" و"nancynassif5211" و"reem-alam95" و"rimafakhry" و"narridekk" و"naro.dek" و"floka34" و"mirandi31" و"boutsa23" و"walobe44" و"kimako12" و"let.kuki"، أمّا الحسابات الوهمية المقرصنة والمستخدمة من قبله بعمليات التهديد والابتزاز وانتحال صفة والاحتيال على الفتيات على تطبيق الفايسبوك فهي: "lena heels" و"mikaella_photography" و"jimradfarkes".

وختمت المديرية، "بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته والحسابات الإلكترونية المذكورة أعلاه، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله _في حال رغبن بالإدعاء عليه_ الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في محلّة بولفار الرئيس كميل شمعون / ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – الطابق الرابع أو الاتصال على الرقم 293293/01، للإدلاء بما لديهن من معلومات".