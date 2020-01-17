باسيل وقع وسويد مذكرة تعاون بين ايدال والبعثات اللبنانية

A + A -

وقع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" مازن سويد، مذكرة تعاون بهدف تنظيم العلاقة بين "ايدال" والبعثات اللبنانية في الخارج.



ومن ابرز اهداف هذه المذكرة:إعداد الدراسات اللازمة لتحديد أسواق للصادرات اللبنانية والمساعدة على جذب رساميل خارجية الى لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد الوزير باسيل على "أهمية هذه المذكرة لجهة تسويق لبنان في الخارج" داعيا الى "أعلى درجات التعاون مع الوزارة وكل المؤسسات لما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني".