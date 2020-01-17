living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ادكار طرابلسي: نرفض ما حصل من إعتداء على الاعلاميين والمتظاهرين والقوى الأمنية

17
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دان النائب ادكار طرابلسي في حديث اذاعي، كل أشكال العنف التي حصلت في الايام الأخيرة، من قطع للطرقات، واحراق لمؤسسات واعتداءات على المصارف وتوجيه ألفاظ نابية وشتائم على الهواء، ومن تعدَ على الصحافيين والمتظاهرين والاملاك الخاصة، وايضاً القوى الأمنية.

 

وطالب بوقف هذا العنف والتوجه لثورة حضارية تليق بلبنان، واكّد طرابلسي انّه من غير الصحيح ان كل النجاح محصور فقط بوزارء تكتلنا وغيرهم لم ينجح، بل وزراء التكتل ساهموا في نجاح الوزرات التي كانوا فيها.

 

اعتبر طرابلسي انّ الثورة ستُحاسب الجميع من دون استثناء، والهدف هو بناء دولة قوية وتعزيز القضاء، والمؤسف انّ لا أحد يعرف ما هي المشكلة التي حالت دون توقف موضوع القروض الإسكانية بطريقة صادمة.


اشار الى انّ المكون المسيحي في لبنان عصي عن السقوط ولا يجب التعامل معه بخفّة، وقال انّ المطلوب اقليمياً ودولياً هو عدم استخراج النفط والغاز من لبنان وذلك من أجل حماية امن العدو الاسرائيلي.

 

وختم طرابلسي بالقول انّ لبنان بعيد عن الصراع الشيعي السني الدائر في المنطقة، واعتبر انّ هناك كتل نيابية صغيرة داعمة للثورة وتتطالب باجراء انتخابات نيابية مبكرة ظناً منها انّها ستنجح بزيادة حصتها من خلال زيادة عدد النواب وذلك من خلال ركوب هذه الثورة والإستفادة منها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout