ادكار طرابلسي: نرفض ما حصل من إعتداء على الاعلاميين والمتظاهرين والقوى الأمنية

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دان النائب ادكار طرابلسي في حديث اذاعي، كل أشكال العنف التي حصلت في الايام الأخيرة، من قطع للطرقات، واحراق لمؤسسات واعتداءات على المصارف وتوجيه ألفاظ نابية وشتائم على الهواء، ومن تعدَ على الصحافيين والمتظاهرين والاملاك الخاصة، وايضاً القوى الأمنية.

وطالب بوقف هذا العنف والتوجه لثورة حضارية تليق بلبنان، واكّد طرابلسي انّه من غير الصحيح ان كل النجاح محصور فقط بوزارء تكتلنا وغيرهم لم ينجح، بل وزراء التكتل ساهموا في نجاح الوزرات التي كانوا فيها.

اعتبر طرابلسي انّ الثورة ستُحاسب الجميع من دون استثناء، والهدف هو بناء دولة قوية وتعزيز القضاء، والمؤسف انّ لا أحد يعرف ما هي المشكلة التي حالت دون توقف موضوع القروض الإسكانية بطريقة صادمة.



اشار الى انّ المكون المسيحي في لبنان عصي عن السقوط ولا يجب التعامل معه بخفّة، وقال انّ المطلوب اقليمياً ودولياً هو عدم استخراج النفط والغاز من لبنان وذلك من أجل حماية امن العدو الاسرائيلي.

وختم طرابلسي بالقول انّ لبنان بعيد عن الصراع الشيعي السني الدائر في المنطقة، واعتبر انّ هناك كتل نيابية صغيرة داعمة للثورة وتتطالب باجراء انتخابات نيابية مبكرة ظناً منها انّها ستنجح بزيادة حصتها من خلال زيادة عدد النواب وذلك من خلال ركوب هذه الثورة والإستفادة منها.