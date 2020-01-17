بطيش وجه كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلب فيه اعطاء موافقة استثنائية لدعم القمح المستورد لانتاج الطحين الخاص بصناعة الخبز اللبناني

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طلب وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش اعطاء موافقة استثنائية لدعم القمح المستورد لانتاج الطحين الخاص بصناعة الخبز اللبناني ، "حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين وعلى استقرار سعر الخبز اللبناني".

وجّه بطيش كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عرض فيه مسألة " ارتفاع أسعار كافة السلع الاستهلاكية بشكلٍ عام والغذائية منها بشكلٍ خاص منذ بضعة أشهر، بما فيها أكلاف صناعة الرغيف". وقد جاء الطلب على ضوء "الضائقة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد حالياً والتي انعكست ضيقاً على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وبما أن هذا الواقع يضعنا جميعاً أمام مسؤولية وطنية، اجتماعية وانسانية مشتركة"، كما ورد في كتاب بطيش.