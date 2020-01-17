دفاع غصن يتهم نيسان: لم يحاولوا معرفة الحقيقة

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في محاولة جديدة لمواجهة اتهامات شركة "نيسان" ضد كارلوس غصن، أصدر فريق الدفاع عن رئيس مجلس إدارة الشركة "الهارب" بيانا جديدا، الجمعة.

وكانت مجموعة "نيسان موتور كو" أحالت الخميس اتهامات جديدة لبورصة طوكيو ضد كارلوس غصن، الذي خالف شروط الإفراج عنه بكفالة، وفر إلى لبنان في وقت سابق من الشهر الجاري، معتبرا أنه لا ينال محاكمة عادلة في اليابان.

وقال المحامون إن شكاوى نيسان متحيزة، وإنها- الشركة- لم تسأله مطلقا فيها.

وأضاف المحامون أن نيسان لم تحاول مطلقا إجراء مقابلة مع غصن، أو غريغ كيلي، وهو مسؤول تنفيذي آخر، يواجه اتهامات بسوء السلوك المالي، أو "تزعج نفسها بالسعي لمعرفة الحقائق".

وشكا فريق الدفاع عن غصن أيضا من أن شركة "لاثام آند واتكينز" الدولية للمحاماة، التي أجرت التحقيق ظلت فترة طويلة المستشار الخارجي لنيسان.

وأكدت نيسان أن ما قاله المحامون صحيح، لكنها نفت وجود أي تضارب في المصالح.

وشكا فريق غصن القانوني أيضا من أن نيسان انتظرت شهورا قبل التحقيق في أمر خليفة غصن، ورئيس نيسان التنفيذي السابق هيروتو سايكاوا، ولم تحقق في أمره إلا بعد أن أثار كيلي مخاوف.

وقدم سايكاوا استقالته في سبتمبر من العام الماضي إثر اتهامات بتقاضي مكافآت مشبوهة.