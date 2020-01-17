بستاني: نسبة استيراد الغاز المنزلي ستكون أقله 35 بالمئة

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أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أنّها وقّعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي الى لبنان.

ولفتت في مؤتمر صحافي إلى أنّ نسبة استيراد الغاز المنزلي ستكون أقله 35 بالمئة، موضحة أنّهم بحاجة إلى 4 أشهر للبدء بالعملية.

وأكّدت بستاني أنّ الهدف من هذه الخطوة هو المواطن اللبناني، مشيرة إلى أنّها اتخذت القرار من ضمن خطة واضحة وهو قرار استراتيجي للدولة.



هذا وأعلنت أنّها وقّعت قرار تكليف مدير منشآت النفط إعادة إحياء المفاوضات مع مصر أو أي جهة أخرى بهدف تأمين كميات من الغاز الطبيعي الى مؤسسة كهرباء لبنان بهدف التخفيف من كلفة الإنتاج.