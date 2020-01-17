living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شبكة لترويج المخدرات في الدورة وانطلياس في قبضة قوى الأمن

17
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وبعد توافر معلومات عن مكان تواجد أحد المروجين، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروجَين في محلّة أنطلياس، وهما:

_ ح. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)

_ ع. م. (مواليد عام 1997، سوري)

وضُبط بحوزتهما كمية من المخدرات من أنواع مختلفة، كالتالي:

_ /1635/ غ. من مادة الكوكايين.

_ /1941/ غ. من حشيشة الكيف.

_ /26/ غ. ماريجوانا.

_ /72/ حبّة كبتاغون.

إضافةً إلى ضبط بندقية "كلاشنكوف"، ومسدسَين حربيِين، ومبلغ من المال قيمته /9.650.000/ ل.ل.

ومن خلال التحقيق، تمكن المكتب من تحديد هويات باقي أفراد الشبكة المروّجة، وتوقيفهم بعد عمليات رصد وتعقّب في محلّتي أنطلياس والدورة، وهم كل من:

_ ب. ز. (مواليد عام 1983، لبناني)

_ و. ع. (مواليد عام 1989، سوري)

_ ح. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

_ م. م. (مواليد عام 1994، لبناني)

إضافةً إلى توقيف مروج آخر، في محلّة طبرجا، ويدعى:

_ م. أ. (مواليد عام 1989، سوري)

وبالتحقيق معهم اعترفوا بترويج المخدرات، وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout