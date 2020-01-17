شبكة لترويج المخدرات في الدورة وانطلياس في قبضة قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وبعد توافر معلومات عن مكان تواجد أحد المروجين، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروجَين في محلّة أنطلياس، وهما:

_ ح. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)

_ ع. م. (مواليد عام 1997، سوري)

وضُبط بحوزتهما كمية من المخدرات من أنواع مختلفة، كالتالي:

_ /1635/ غ. من مادة الكوكايين.

_ /1941/ غ. من حشيشة الكيف.

_ /26/ غ. ماريجوانا.

_ /72/ حبّة كبتاغون.

إضافةً إلى ضبط بندقية "كلاشنكوف"، ومسدسَين حربيِين، ومبلغ من المال قيمته /9.650.000/ ل.ل.

ومن خلال التحقيق، تمكن المكتب من تحديد هويات باقي أفراد الشبكة المروّجة، وتوقيفهم بعد عمليات رصد وتعقّب في محلّتي أنطلياس والدورة، وهم كل من:

_ ب. ز. (مواليد عام 1983، لبناني)

_ و. ع. (مواليد عام 1989، سوري)

_ ح. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

_ م. م. (مواليد عام 1994، لبناني)

إضافةً إلى توقيف مروج آخر، في محلّة طبرجا، ويدعى:

_ م. أ. (مواليد عام 1989، سوري)

وبالتحقيق معهم اعترفوا بترويج المخدرات، وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.