ملحم الرياشي يردّ على سامي الجميّل

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توجه الوزير السابق ملحم الرياشي الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على خلفية كلامه في برنامج “صار الوقت”، “العزيز الشيخ سامي، أتى الكلام عن اتفاق معراب وسمير جعجع في نهاية الحلقة فلم استطع الرد، وللتوضيح فقط لا للمشادة، ان اتفاق معراب هو غير التسوية السياسية، وقد حقق أموراً عدة أكتفي بالقليل القليل جداً منها الآن، اتفاق معراب أعاد الاعتبار للحضور المسيحي في السلطة، ولو استمر كما يجب لما كانت الحكومة تؤلف كما اليوم ودور بعبدا بهذه الثانوية حتى لا نقول أكثر”.



وأضاف في صورتين نشرهما عبر “تويتر”، “اتفاق معراب أعطى جرعة القوة للسلطة والميثاق الوطني ووضع القوات في موقع الرابح اذا التزم التيار معها، والرابح اذا خذلها. قال “سان تسو” منذ حوالى 3000 سنة ما معناه، ان اعلى مراتب فنون الحرب هي ان تنتصر من دون حرب”.



وقال، “عزيزي الشيخ سامي، القوات انتصرت والثورة قامت، والآتي أعظم، وسينتصر لبنان… والسلام”. وأرفق الصورتين بالعبارة الآتية، “حتى لا يمرّ ما قاله النائب الصديق سامي الجميل في نهاية صار الوقت للصديق مارسيل غانم من دون توضيح”.