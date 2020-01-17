درغام: هناك بعض العراقيل تؤخر ولادة الحكومة ويفترض أن تحسم سريعا

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث لاذاعة "صوت لبنان"، الى أن التأخير في إعلان ولادة الحكومة لا يضعف التفاؤل بتأليف قريب، مؤكدا أن التأخير مرتبط بالسعي إلى حل عقد محدودة تتعلق بمطالبة الكاثوليك والدروز بزيادة عدد الوزراء.

وإذ أشار الى "أن هذه العقد ستجد طريها للحل بحال تم الاتفاق على زيادة عدد الوزراء من 18 الى 20 وزيرا، شدد على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لأن الأوضاع الاقتصادية والمالية وحتى الأمنية لم تعد تحتمل".

وحول سؤال عن أن الحكومة ستكون حكومة اللون الواحد، شدد درغام على "أن تكتل "لبنان القوي"، لم يسم أي حزبي أو مقرب بل دعمنا أشخاصا يلبوا مطالب الشارع وهم من أصحاب الكفاءات والاختصاص ويمكنهم معالجة الملفات. وهنا لا يجب أن ننسى أن الحكومة بحاجة لدعم الكتل النيابية، وإذا قمنا بدعم بعض الأشخاص لا يعني ذلك أنها حكومة لون واحد".

وفي ما يتعلق عن التباينات بين التيار الوطني الحر والمردة حول المقاعد، أوضح درغام الى "أن تيار المردة قد سموا وزيرهم لكن العقدة برزت من خلال المطالبة بوزير آخر".