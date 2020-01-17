بالصور - إليكم حال الطرقات لصباح اليوم الجمعة

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أفادت "غرفة التحكم المروري" أنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي: "ساحة حلبا، المحمرة، أوتوستراد المنية مفرق عرمان، ساحة النور طرابلس، جسر البالما".

وقُطِع السير على "اوتوستراد الجية"، وعلى "تقاطع خباز".

وأمّا الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة بيروت، فهي: "اوتوستراد الصيفي، المنصورية، والمتن السريع"، ومن ثمّ أُعيد فتح السير على "اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت"، وطريق المنصورية".

وكذلك، قُطِع "طريق مزرعة يشوع بالإطارات المشتعلة".

وقُطِع السير على "اوتوستراد الدورة، وحركةالمرور كثيفة في المحلة"، ومن ثمّ أُعيد فتحه.