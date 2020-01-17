الجمهورية: التوزيعة الحكومية رَست على الشكل الآتي

علمت «الجمهورية» انّ التوزيعة الحكومية رَست على الشكل الآتي: الحصة المسيحية: حصة التيار: الخارجية (ناصيف حتي-ماروني) الطاقة (ريمون غجر- ارثوذكسي) العدل (ماري كلود نجم-مارونية) البيئة (منال مسلم -كاثوليك).
حصة رئيس الجمهورية: الدفاع والاقتصاد (ميشال منسى- ارثوذكس).
حصة المردة (الاشغال: لميا يمين الدويهي- مارونية)
حصة الارمن (السياحة والاعلام: السيدة فرتينيه اهانيان)
حصة دياب (وزير العمل والتنمية الادارية: دميانوس قطار-ماروني)
حصة الشيعة: لحركة «أمل»: المال (غازي وزني)، الزراعة والثقافة (لم يحسم وتردد اسم سالم درويش). لـ»حزب الله»: الصحة والصناعة ولم تحسم الاسماء.
حصة السنة: حسان دياب (رئيس حكومة) الداخلية (محمد فهمي) التربية والشباب والرياضة (طارق المجذوب) الاتصالات (طلال حواط)
الحصة الدرزية: وزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين (رمزي مشرفية قريب من دياب والنائب طلال ارسلان).