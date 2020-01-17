الديار: اجواء تحريضية في «الشارع» تسبق «الولادة»

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الديار: بعد شهر على التكليف، يفترض «ولادة» حكومة حسان دياب خلال ساعات معدودات، اذا ما تم تذليل آخر العقبات المرتبطة باعتراض تيار المردة على ما اسمته مصادر «بنعشي» «هيمنة الوزير جبران باسيل على الحكومة، وذلك بعدما نجح حزب الله في «تفكيك» «لغم» الحقيبة الدرزية من خلال التنازل عن وزارة الصناعة مقابل حصوله على حقيبة الشؤون الاجتماعية، وفيما ترجح مصادر مطلعة تجاوز «المطب» الاخير خلال الساعات المقبلة،

بلغت حملة «التحريض» الاعلامي والسياسي ذروتها على التشكيلة الوزارية مع تحضير ميداني للتحرك في «الشارع»، فيما «استنفر» رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، مطلقا «حربا» استباقية «لكربجة» عمل الحكومة ومنعها من اتخاذ اجراءات تمس «بالبنية» الامنية والاقتصادية» المحسوبة» عليه، ورسم حولها «خطوطا حمراء»...

ما يوحي بأن طريق الحكومة لن تكون «معبدة» ويبدو ان البلاد تتجه نحو «كباش» مرتقب مع الاطراف التي اختارت عدم المشاركة في الحكومة، «وراس حربتها» الحريري الذي قال امام زواره انه لن يسمح بتكرار تجربة والده مع الرئيس اميل لحود خلال حكومة الرئيس سليم الحص... «وما يجربونا»..!