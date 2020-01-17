عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 كانون الثاني 2020

الأخبار: المستقبل يشبّح قبل تشكيل الحكومة
استنفار أميركي لإفشال «مليونية بغداد»
نداء الوطن: مراسيم "قصر بعبدا" تنتظر مصادقة "قصر بسترس"
تشكيلة... "Marionettes"
اللواء: 3 صدمات خطرة تدفع البلد إلى الكارثة الكبرى!
تأخير الحكومة وعنف الشارع و«قبرصة الودائع»
النهار: "حكومة المستشارين ومساعديهم" في مخاض ما قبل الولادة
الجمهورية: حكومة سياسية بقناع إختصاصيين
البناء: الحراك يفشل مجدداً بالحشد… والشارع بين قطع طرقات حزبي.. وحركة شباب ضد المصارف برّي يستقبل دياب وتوافق شبه تام… والمساعي تصطدم بعقد صغيرة – كبيرة حلحلة طلبات باسيل وفرنجية وإرسلان تعيد طرح صيغة الـ 24 بلا وزراء دولة حزبيّين
الديار: الحريري يرسم بدعم دولي «خطوطا حمراء» امام دياب: «ما حدا يجربنا»..!
«فرملة» حكومية لتفكيك «لغم» حقائب «التيار» وحزب الله يحل العقدة الدرزية
اجواء تحريضية في «الشارع» تسبق «الولادة» واستراتيجية جديدة للمصارف
the daily star: Last-minute snags delay government formation
l'orient le jour: Un gouvernement « du moindre mal » verrait le jour incessamment