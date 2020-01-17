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أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 كانون الثاني 2020

17
JANUARY
2020
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 اللواء: أسرار

همس
يُردد مصدر مخضرم أنه حتى إذا خرجت الحكومة اليوم أو غداً أو بعده، فإن شرخاً شخصياً بين مسؤول كبير ووزير سيادي وقع، وترك تأثيرات بعيدة.


غمز
وصف مراقبون تغريدة وزيرة الداخلية تجاه السلطة الرابعة بالذكية كونها نالت استحساناً، وخففت من غضب الإعلاميين قبيل ملاقاتهم أمام وزارة الداخلية.


لغز
يُبدي مرجع سابق تشاؤماً إزاء ما يُمكن أن تحققه الوزارة، حتى لو ضمّت نخبة من الأخصائيين.

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر على صلة بمفاوضات تشكيل الحكومة إن ثمة قطبة مخفيّة في العقد التي تظهر في اللحظات الأخيرة لتشكيل الحكومة تتصل بتوازنات العدد بين التيارات الممثلة في الحكومة، وكأن هناك معادلة رياضيات صعبة تحكم عدد الوزراء الإجمالي وفي قلبه نصاب صعب التحقيق بين المكوّنات.

 

كواليس

قال مصدر عراقي إن المرحلة المقبلة ستكرّس جبهة سياسية شعبية تشكل المقاومة وقواها ذراعها الميداني في مواجهة الاحتلال، لكن هذه الجبهة ستتولى تسمية موحّدة لرئاسة الحكومة يرجّح أن تكون للرئيس عادل عبد المهدي مجدداً، بينما سيلعب السيد مقتدى الصدر دوراً محورياً في هذه الجبهة.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تصفية شخصية مهمة

أكد قيادي في حزب بارز أن تهديد جهة خارجية بتصفية شخصية مهمة ليس جديداً إنما هذه المرة يتعلّق الأمر بالتوقيت.

 

تسويق إسم للحكومة

طلب رئيس تكتل من مرجع بارز خلال اجتماع دام قرابة الساعتين ونصف الساعة إسماً ليُسوّقه المرجع للحكومة العتيدة.

 

علاقة سلبية

لاحظ مصدر دبلوماسي الإصرار على توزير أسماء لها علاقة سلبية مع إحدى المؤسسات العدلية الدولية عند تأليف كل حكومة.

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