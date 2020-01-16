منسق بسوس إلى مثواه الاخير

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محاطاً بأكاليل الورد و متوسطاً اكليل خصه به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، الرفيق شربل فغالي منسق التيار الوطني الحر في بسوس الى مثواه الأخير ، قداس و جناز مهيب حضره النائب سيزار ابي خليل ممثلا الوزير جبران باسيل و نواب ووزراء سابقين و حشد من الحضور . كلمة العائلة القاها الشاعر حبيب يونس فيما القى منسق قضاء عاليه المحامي انطوان فرنسيس كلمة التيار الوطني الحر و التي اشاد بها بمزايا الراحل و نوه بعطاءاته مؤكدا استمرار المسيرة التي بدأها الراحل منذ اكثر من عشرين عاما من النضال ، و نقل جثمان فغالي على الاكف وسط حزن العائلة و الاقارب و رفاق النضال الى مدافن العائلة ، التيار الوطني الحر ينعي رفيقه شربل فغالي ، الرحمة لروحه و لاهله الصبر و السلوان