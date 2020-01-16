ذئب شرس اقتحم منزلاً في راشيا وجرح رجلاً وزوجته

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان ذئبا شرسا هاجم منزل المواطن فؤاد النبواني في بلدة كفرقوق في قضاء راشيا، حيث تمكن من اقتحام المنزل وجرح النبواني وزوجته، بعد ان هاجم كلبين لحراسة الماشية كانا بجوار المنزل، ثم فر الى جوار حظيرة للماشية، في وقت تمكن شقيق النبواني من قتله بالتنسيق مع البلدية.

وعلى الفور تم نقل الجريحين الى مستشفى راشيا الحكومي لتلقي العلاج اللازم وتم اخذ عينة من الذئب وارسالها الى مختبرات الفنار في بيروت للتأكد من إصابتها بداء الكلب او عدمه، فيما تم حرق الكلبين الميتين وطمرهما بالطرق المناسبة".

الى ذلك دعا رئيس بلدية كفرقوق المهندس رمزي ابو درهمين المواطنين في البلدة الى "التنبه من وجود ذئاب في الاحراج المجاورة للبلدة وامكانية اقترابها من المنازل خلال فصل الشتاء خصوصا في الطقس العاصف". وشكر ابو درهمين طبابة القضاء وكل الذين تابعوا الحادثة متمنيا الشفاء العاجل للعائلة المصابة.