الحريري في هجوم شامل على جميل السيد: أحسن شي تسكت

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هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر حسابه على تويتر النائب جميل السيد وكتب: "إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب ، احسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه.. ولا كلمة".
وكان النائب اللواء جميل السيد قد غرّد في وقت سابق عبر حسابه على تويتر:
"الحريري،
رياض سلامة لا يُمَسّ!!
لما بيعطي لبَنْكك البحر المتوسط٤٠٠ مليون$ من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس،
ولمّا بيغطّي بنك عودة ليعطي ديْن لعلاء الخواجة ٣٥٠ مليون$ ليشتري أسهمك يلّلي سعرها بالأرض،
طبيعي إنّو تحموه وتحموا غيره من الفاسدين،
لكن،
الناس ليسوا مغفّلين،"