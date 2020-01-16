الحريري في هجوم شامل على جميل السيد: أحسن شي تسكت

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هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر حسابه على تويتر النائب جميل السيد وكتب: "إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب ، احسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه.. ولا كلمة".

وكان النائب اللواء جميل السيد قد غرّد في وقت سابق عبر حسابه على تويتر:

"الحريري،

رياض سلامة لا يُمَسّ!!

لما بيعطي لبَنْكك البحر المتوسط٤٠٠ مليون$ من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس،

ولمّا بيغطّي بنك عودة ليعطي ديْن لعلاء الخواجة ٣٥٠ مليون$ ليشتري أسهمك يلّلي سعرها بالأرض،

طبيعي إنّو تحموه وتحموا غيره من الفاسدين،

لكن،

الناس ليسوا مغفّلين،"