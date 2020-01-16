الحريري: "خلّي حدا يحاول، شو حبّة وحبتين أنا؟!"

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لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في تصريح بعد الاجتماع المالي، الذي جمعه بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أن "هناك حكومة جديدة ستتعامل مع موضوع اليوروبوند، والنقاش تركز على الوضع المالي والبنوك"، وقال: "علينا أن نكون صادقين مع الناس. لقد وصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات، ففي باريس 2 حصلنا على 10 مليارات، علما أن ذلك كان كفيلا بإنقاذ الوضع".

أضاف: "لست مع فلان ضد آخر، فأريد أن أكون صادقا مع اللبنانيين. نعم، المصرف المركزي والمصارف تتحمل جزءا من المشكلة، لكنها ليست المشكلة كلها، ومن حارب الحريرية السياسية أوصل البلد إلى هنا".

ولدى وصول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى "بيت الوسط" أثناء دردشة الحريري مع الصحافيين، قيل له إن هناك اتجاها لإقالته، فرد الحريري: " c.