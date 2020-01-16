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ماذا كشف علي حسن خليل بعد إجتماع بري - دياب؟!

16
JANUARY
2020
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. وتخلل اللقاء الذي استمر لاكثر من ساعتين، غداء جرى فيه عرض للاوضاع العامة والمراحل التي قطعها دياب للوصول الى التشكيلة الحكومية.

بعد اللقاء، قال خليل: "اللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف كان ايجابيا بشكل كبير وهو استكمال للتواصل المستمر، وقد أمن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تمثل اوسع الشرائح الممكنة. واعتقد اننا اليوم حققنا تقدما الى حد كبير جدا، بما يمكننا القول اننا اصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة".

وختم: "المهم انها حكومة من الاختصاصيين من 18 وزيرا كما طرح الرئيس المكلف اعتمد فيها معايير موحدة، المهم اننا على العتبة باتجاه التأليف بأسرع وقت ممكن".

قنديل
وكان رئيس المجلس النيابي قد استقبل النائب السابق ناصر قنديل الذي قال بعد اللقاء: "كما في كل مرة يكون لبنان امام مفصل وامام مجموعة من المخاوف والهواجس ومصادر القلق كالتي نعيشها اليوم، يكون دولة الرئيس نبيه بري بوليصة التأمين التي يبحث عنها اللبنانيون ويحتاجها اللبنانيون. ولذلك في هذه المرحلة دولة الرئيس يؤكد ان المهم ان تكون لنا حكومة الاولوية هي لتسريع ولادة الحكومة، التفاصيل طبعا تحتاج الى بحث عند المعنيين من فخامة الرئيس الى دولة الرئيس المكلف الى القوى المعنية، لكن دولة الرئيس بما له من مكانة معنوية وما له من مكانة دستورية وكرئيس لكتلة نيابية اساسية، يبذل كل ما يستطيع ان يفعله من اجل تحقيق هذين الهدفين ان تكون لنا حكومة وان يتم التسريع باستيلاد هذه الحكومة والباقي بنظره تفاصيل. لذلك نأمل خيرا ان تكون خلال الساعات المقبلة ان شاء الله قبل نهاية الاسبوع نكون امام حكومة جديدة نزف بشرتها للبنانيين، وان تكون هذه الحكومة قادرة على الاقل أن تشكل المؤسسة الدستورية التي تتصدى للمشاكل والهموم والتي تكثر سواء على الصعيد الاقتصادي او الصعيد الامني او ما ينتظرنا من تحديات على مستوى المنطقة".

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