حمدان: أين معالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن

غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون عبر حسابه على التويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي :

أين معالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن ..

بعد ليل الدموع والبصل في بيروت نسأل من يتحمل مسؤولية ما جرى وما سيجري في شوارع بيروت ..

أين وزير الداخلية السيدة ريا الحسن وعلى من يديرها أن يقول لها بأن عليها تصريف الأعمال وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى ..

السلام والعافية لشباب لبنان الذين يصنعون وطناً أكبر من وزاراتهم ومن تصريف اعمالهم ومن داخليتهم ..

الحرية للمعتقلين ..