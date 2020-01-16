الرئيس عون استقبل رئيس واعضاء المجلس الدستوري والنائب درغام

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مع اعضاء المجلس الذين قدموا له التهاني لمناسبة الاعياد. وتناول الحديث خلال اللقاء عمل المجلس الدستوري والاوضاع العامة في البلاد.



النائب اسعد درغام

واستقبل الرئيس عون النائب اسعد درغام واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة، اضافة الى حاجات منطقة عكار والصعوبات التي يواجهها العكاريون في المرحلة الراهنة.



السفيرة ترايسي شمعون

واستقبل الرئيس عون سفيرة لبنان لدى الاردن ترايسي شمعون وعرض معها للعلاقات الثنائية بين البلدين.