ما حقيقة وضع رسم إضافي على فاتورة الهاتف؟

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أصدرت وزارة الاتصالات اليوم البيان الآتي: "أفادت بعض المواقع الاخبارية أن وزارة الاتصالات وضعت رسماً إضافياً بقيمة 2,000 ل.ل. على فاتورة هاتف شهر كانون الأول 2019، إضافة إلى رسم الطابع المالي المقر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والمعدل بموجب المادة الثانية من القانون 64 تاريخ 26 تشرين الأول 2017، حيث أصبح الطابع المالي على فاتورة الهاتف بقيمة 2,500 ل.ل.



يهم وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة أن تعلم المشتركين الكرام والمواطنين جميعاً أن هذه الأخبار بخصوص هذه الزيادة غير صحيحة مطلقا ويستطيع المشتركون الكرام التأكد من ذلك عند دفع الفاتورة في المراكز التابعة للوزارة.



كما يهم وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والصيانة أن تلفت نظر كل المواقع الإخبارية أن تتحرى الدقة في نشر أخبارها حتى لا تقع في الخطأ وتنشر أخباراً غير صحيحة وغير مستندة إلى أي وقائع او إثباتات".