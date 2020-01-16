ريا الحسن للاعلاميّين: سأرحل غداً وإن شاء الله تجي حكومة تتعامل أحسن

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إلتقت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن الاعلاميين المعتصمين أمام وزارة الداخلية، وقالت ردّا على بعض الاسئلة: "لا شيء يبرّر ما حصل بالأمس مع الصحافة، وأنا أتحمّل المسؤولية كوني على رأس الهرم، ولكنني لم أصدر أي قرار بهذا الخصوص، وهناك آلية للمحاسبة ومن اقترف أي خطأ سيُحاسب"، مضيفة "نحن نعيش في حالة صعبة جداً، وما حصل بالأمس لا يجوز أن يمرّ مرور الكرام، ولكن هل سأل أحد ما هو عدد الجرحى في صفوف قوى الأمن؟".

وتابعت: "أنا سوف أرحل غداً و"إن شاء الله تجي حكومة تتعامل بطريقة أحسن يا ربّ"