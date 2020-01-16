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الحسن تتصل بالقصيفي: اعتذر عمّا حصل للإعلاميين وهناك مساءلة ومحاسبة

16
JANUARY
2020
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تلقّى نقيب محرريّ الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي إتصالاً من وزيرة الداخلية السيدة ريّا الحسن، تمّ خلاله التطرقّ الى ما تعرض له الصحافيون والإعلاميون والمصورون أمس على يد القوى الأمنية. وقالت الحسن: "اعتذر عمّا حصل أمس في حقّ الصحافييّن والإعلامييّن والمصوريّن، وهو غير مقبول إطلاقاً، وإن وزارة الداخلية تأسف لما جرى، والموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة وسأصدر موقفاً في هذا الصدد".
 
وخلال الإتصال اطلعت الوزيرة الحسن النقيب القصيفي على الملابسات التي حصلت بالامس، وأدت الى حال الإحتقان بين المتظاهرين وقوى الأمن، مؤكدّة أن كل ما جرى لا يبرّر إطلاقًا ما تعرّض له الإعلاميون، وهي تكرّر إعتذارها.
 
وشكر النقيب القصيفي الوزيرة الحسن على إتصالها وقال: إنه آن الأوان لوقف الإعتداء على الصحافيين والإعلاميين والمصورين من قبل القوى الأمنيّة، ويجب إصدار التعليمات المشدّدة بذلك، وإتخاذ الإجراءات المسلكية بحق من يخالف هذه التعليمات، لإن الإعلاميين ليسوا "فشة خلق" و "مكسر عصا" لأحد.
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