ما هي آخر مستجدات عملية تأليف الحكومة؟

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كشفت مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة لموقعنا أن فكرة طرح فكرة 24 وزيرا هي لارضاء الاشتراكي وتساعد على عدم إعطاء حقيبتين لبعض الوزراء، علما ان الرئيس المكلف ما زال غير متحمس لهذه الصيغة.

ولفتت المصادر أنه سواء ب24 أو 18 وزيرا لن يكون هناك عقبات لولادة الحكومة ولا أسباب أساسية لتأخر ذلك والجميع ينتظر لقاء بري ودياب لحسم الأمر علما ان المتغيرات السريعة في المنطقة قد تكون أحد الأسباب في تسريع تأليف الحكومة إضافة إلى أن المجتمع الدولي يطالب بالاسراع بالتشكيل.

وأكدت المصادر أن الرئيس عون سيبدي رأيه بناءا على ما سيرشح من لقاء بري-دياب علما ان مشكلة توزيع الحقائب حسمت بشكل نهائي، ويبقى الحسم في مسألة حقيبة الدفاع اذا كانت لمدني او عسكري وتحديد اسماء الوزراء في حقيبتي الاقتصاد والاتصالات.