معلوف ردا على الحريري: إما كنت مقصرا أو شاهد زور أو متواطئا

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رأى النائب ادي معلوف أنه كان هناك محاولة للدفاع عن حاكم مصرف لبنان من قبل الرئيس سعد الحريري معتبرا أنه تم ذلك من خلال توجيه الاتهام الى مكان آخر من خلال اختيار ملف الكهرباء.

وقال متوجها للحريري: "الحديث عن هذا الموضوع بعد 3 سنوات في رئاسة الحكومة فإما كنت مقصرا أو شاهد زور أو متواطئا."

وشدد، في حديث لـ"نهاركم سعيد"، على أن التيار الوطني الحر لن يقبل بهذه الاتهامات بعد الآن مؤكدا أن الرئيس الحريري كان على الطاولة ويعرف الملف جيدا.

وعن الملف الحكومي، أوضح أن الاجواء ايجابية لغاية الآن مؤكدا أن الجو تغيّر خلال الساعات الماضية.

ولفت الى أن الرئيس نبيه بري، وخلال لقائه مع الوزير جبران باسيل، طلب منه التريث وهذا الموقف ترجم في كلام باسيل من ميرنا الشالوحي.

وأشار الى "أننا طالبنا باسم الشعب اللبناني بعودة الحريري للقيام بتصريف الأعمال وهذا ليس انتقاصا من مكانة أحد."