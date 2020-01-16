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منخفض جوّي وماطر بعد ظهر اليوم.. هكذا سيكون الطقس

16
JANUARY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً اعتباراً من ظهر اليوم الخميس بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويشتّد تأثيره يوم الأحد.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

 

الخميس: غائم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً ومن المتوقع ان تشتدّ اعتباراً من بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة مع حدوث برق ورعد مع تساقط لحبات البرد خلال الليل كما يتشكّل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق

 

الجمعة: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ،تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة الصباحية مع تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ١٣٠٠ متر يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.

 

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة و متفرقة احياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم وتشتدّ غزارة الأمطار ليل السبت/الأحد مع حدوث عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

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