living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المُجتمع المدنيّ: خلاص الوطن؟! (الأب د. نجيب بعقليني)

16
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هل يحلُّ المُجتمع المدنيّ أو الأهليّ، أيّ الجَّمعيّات والمؤسَّسات غير الحكوميّة، مكان مؤسَّسات الدَّولة؟ أَم هو عضدٌ أَو مكمِّلٌ أو منافس؟
هل يقدِّم المُجتمع المدنيّ البدائل عن "السُّلطة" الَّتي تحكمه وتتحكَّم به؟ وهل تعتبر المُنظَّمات غير الحكوميّة، بمثابة الطريق التي تؤدّي نحو الدِّيمقراطيّة والاعتراف بحقوق الإنسان، أَم أنها "موضة وصَرعَة" تجتاح البلاد؟
 
يحلم بعض أفراد المُجتمع، بدولة المؤسَّسات، فهل تحقَّقَ حلمُهم؟ أَلا نعتقد أنّ التَّواصل والإتِّصال بين أفراد السُّلطة والمُجتمع بحاجة إلى قواسم مُشتركة؟ هل تعزِّز السُّلطة السياسيّة بالمُطلق، مفهوم الدِّيمقراطيّة وحريّة التَّعبير والرَّأي وفاعليّة الحوار؟ أَم أنها تحاول اختزال أفراد المُجتمع ببعض المؤسَّسات الحكوميّة، والَّتي تعاني ما تعانيه؟
 
لا بدَّ من أن يقلق أفراد مُجتمع اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، على مصير الأمّة ويخاف على دولته ومؤسَّساتها، وكيانها وهويّتها، لا سيّما في الظُّروف والأوضاع الَّتي تمرّ بها أغلب البلاد الَّتي تسعى نحو التقدّم والإزدهار على جميع الأصعدة. لهذا يحتّم على كلّ مواطنٍ، صالحٍ، التَّنبّه إلى المصير المُشترك، من خلال الوعيّ للأخطار والحَذَر من التَّشرذم والإقتتال، والضَّياع في متاهات الإنتقادات السَّلبيّة والمُؤذية، كما الضُّلوع في "تفاهمات" مبنيّة على الفساد ومخالفة القانون والمصالح الشَّخصيّة.
 
يُطلَب اليوم من أفراد المُجتمع كافة (مجتمع مدنيّ ورجال سياسة، والعاملين في المؤسَّسات العامّة)، التَّفاهم على المبادئ الأساسيّة والجوهريّة، وممارسة الحوار والتَّواصل، بهدف تثبيت الحقائق والقِيَم المُشتركة، بين أبناء الأُمّة والوطن الواحد، المبنيّ على احترام حقوق الإنسان، كلّ إنسان.
ننتظر من المُجتمع المدنيّ التحلّي بإرادةٍ قويّةٍ، ووعيٍّ مُستمرّ، وحكمةٍ مُستنيرة، وحسن سلوك، وتربيةٍ سليمة، وتنشئةٍ صحيحة، وتجرّدٍ عن المصالح الخاصَّة والضَّيّقة.
 
نعم، يُطلب منه التحلّي بصفاتٍ حميدةٍ وأخلاق رفيعة، من أجل المُساهمة في التَّجديد والتَّغيير والتَّنمية المُستدامة والتَّطوير والإصلاح، ممّا يسهم في تحقيق الشَّفافيّة والمُراقبة والمُحاسبة والمُساءلة، من أجل بناء دولة القانون، الَّتي تحكمها المُساواة والعدالة، ويضبطها القانون والحقوق، والواجبات والسَّلام، وتكافؤ الفرص، والتَّنمية المُستدامة، والحفاظ على البيئة، لا سيّما على حقوق الإنسان.
 
أَلَسنا بحاجة إلى مُجتمع مدنّي يكافح الفساد المُستشري، والحدّ من تهشيم وتهميش بعض شرائح المُجتمع، وإقفال أبواب "الزَّبائنيّة" و"الواسطة" و"الإستزلام" و"التَّسلّط" وحرمان الحقوق؟
 
يمكننا القول أنّ المُجتمع المدنيّ، يُحيي الحياة السياسيّة والإقتصاديّة، والإجتماعيّة والأخلاقيّة، بطريقةٍ صحيحةٍ ومتطوّرةٍ وشفَّافةٍ.
لذا لا بدَّ من تفعيل حال "المُواطنة"، بهدف تعزيزها للمُشاركة في صنع القرار. ندعو الشَّباب إلى الانخراط في المؤسَّسات غير الحكوميّة، المُحافِظَة على إنتمائها الوطنيّ، مُحقِّقةً بذلك مُمارسة القِيَم الَّتي تجمع الشُّرفاء والنُّزهاء والصُلاّح.
 
لا شكّ بأنّ المُجتمع المدنيّ، يواجه تحدِّيات كثيرة، كبيرة ومصيريّة، لا بدّ من مواجهتها والتصدّي لها بطريقةٍ حرفيّةٍ ومهنيّةٍ، ونقديّةٍ واعيةٍ، عبر إختبارات الحياة، لتحسين مستوى حياة الأفراد، ونموّهم وتطوّرهم، لتحقيق كرامة الشَّخص البشريّ. يتطلّب هذا الأمر تعميم ثقافة المُواطنة بالارتكاز على الوعي والتَّنشئة، والتَّعليم والتَّربية على الأخلاق، وإشراك شرائح المُجتمع في قضاياه الأساسيّة.
 
تنتظر شرائح المُجتمع تحقيق نجاحات ظاهرة من قِبَل المُجتمع المدنيّ، فهل خابت آمال هذا المُجتمع المدنيّ بتحقيق بعض الإنجازات؟ وهل تلك الشَّرائح، خاب أملها بطريقة وأداء أفراد المُجتمع المدنيّ؟ كم هي كبيرة مسؤوليّة هذا المُجتمع، إنّه مُطالب بالنَّجاح نحو الأفضل.
هل الهدف بناء مجتمع مدنيّ قويّ ومنظَّم؟ أَم الوصول إلى دولة المؤسَّسات؟ أَم الإثنين معًا، إذ أنّهما يتكاملان ولا ينقض أحدهما الآخر؟
ليكن عالم الأخلاق والتَّنوّع والتَّعدّدية، حافزًا للسَّير نحو عيش الحياة بملئها.
لنبني الوطن معًا على أُسُسٍ سليمةٍ وصحيحةٍ.
 
خير للإنسان أن يعيش في مجتمع تسوده الطَّمأنينة والأمان.
فلنكن إذًا، بالتكافل والتعاضد، أداةَ سلامٍ فاعلة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout