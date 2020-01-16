عناوين الصحف ليوم الخميس 16 كانون الثاني 2020

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الأخبار: عنف المصارف

نداء الوطن: ثكنة الحلو... عنف السلطة ضد المتظاهرين طال الصحافيين والمصوّرين

الحكومة بانتظار... "مراسيم عين التينة"

النهار: حكومة "تكنوقراط التحالف الحاكم" هل ترضي الانتفاضة ؟

الديار: متظاهرون يهاجمون ثكنة الحلو للأمن الداخلي

يطالبون بالافراج عن موقوفين واشتباكات واسعة

المدعي العام التمييزي يعلن الافراج عن موقوفين إلا الذين اعتدوا على عناصر أمنية



الجمهورية: إدانة دولية تسبق الولادة

الفوضى المتنقلة



اللواء: ليلة إخراج الحكومة على نار المواجهات وتحطيم المصارف

صدمة من الشغب في بيروت.. وكوبيش يُحمِّل الطبقة السياسية تبعات «الفوضى الخطيرة»

البناء: الحريري يفتتح عودته بالدفاع عن السياسات الماليّة وحاكم المصرف… و«أنا مش موظف عند حدا» دياب اليوم في عين التينة… والبحث حول حكومة 18 أو 24 وهواجس «التيار» مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في بيروت… وغياب أمني أمام قطّاع الطرق بقاعاً

the daily star: New government lineup close after hold-up

?l'orient le jour: Hassane Diab serait-il au bout de ses peines