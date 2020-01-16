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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 كانون الثاني 2020

16
JANUARY
2020
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 اللواء: أسرار

همس
ستواجه المحاولات التي ستجري لمساءلة مسؤول مالي كبير بعوائق تقنية وسياسية داخلية، وتحفّظ يصل إلى درجة الرفض دولياً.


غمز
تسعى بعض المصارف الصغرى والوسطى لتكوين سمعة جيدة، توفّر لها زبائن من المصارف الكبرى!


لغز
يتجه مرجع كبير إلى تجاوز المعاتبة، والسير قدماً في ملء الفراغ الوزاري، منعاً لأية تأويلات!

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية مالية إنه في كل مرة تكون فيها إجراءات مالية مطلوبة دولياً ويكون حاكم المصرف المركزي عنواناً لها تتدفق الرسائل الدبلوماسية الشديدة اللهجة والتي تحذّر وتهدّد، لكن هذه المرة كان التهديد علنياً، وربما هذا مؤشر على أن الوضع صار أشدّ استقلالاً ويستدعي ضغطاً أعلى.


كواليس

قالت مصادر أوروبية دبلوماسية إن الإعلان الأوروبي عن تفعيل الآلية المحددة في التفاهم النووي للخلافات يشكل قفزة في المجهول، لأنه يفتح الباب للمزيد من الخطوات الإيرانية التصعيدية طالما أن أوروبا لا تملك الجزرة ولا العصا. فهي ملتزمة بالعقوبات الأميركية وعاجزة عن تقديم حوافز بتنفيذ موجباتها.

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