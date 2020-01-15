A + A -

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

الحكومة تقترب.

هذا ما يستشف من مصادر معظم المعنيين بالتشكيل.

وفي آخر المعطيات، زيارة مرتقبة غداً لعين التينة، يقوم بها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، في وقت دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى تأليف الحكومة، قائلاً: سنعطيها فرصة.

وفي غضون ذلك، شكلت معركة الحمرا الليلية أمس مدار بحث ومواقف، في وقت سجل اليوم لقاء بين الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليعلن الأول في دردشة مع الإعلاميين أن ما حصل بالأمس مرفوض، مشدداً على أن حاكم مصرف لبنان يتمتع بالحصانة ولا أحد يستطيع عزله.

وبدوره، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أن ما حصل في شارع الحمرا غير مقبول ولا يصدق، فهل المطلوب تدمير البلد؟ وإذا كان الحراك بهذا الشكل، فهو لا مش حراك ولاثورة".

وفي الشأن الحكومي، قال رئيس المجلس إن كالمواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكل على الإطلاق نسفاً للجهود المبذولة، مطمئنا اللبنانيين حيال جنى عمرهم وقلقهم بالنسبة إلى الودائع المصرفية، كاشفاً عن إجراءات يجري العمل على إعدادها لإخراجها الى حيز التنفيذ من اجل حماية مال الناس والمال العام.

وقال بري: نحن على ثقة بأن لبنان واللبنانيين لن يفقدوا الأمل وهم قادرون على الخروج من الأزمة، فقدرهم دائماً هو الإنتصار على كل الأزمات.