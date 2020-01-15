الادّعاء على زوج نانسي عجرم بالقتل في حالة الدفاع المشروع

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ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج الفنانة #نانسي_عجرم الدكتور فادي الهاشم بجرم قتل محمد الموسى (سوريّ الجنسية)، دفاعا عن النفس سنداً الى المادتين 547 و229 في قانون العقوبات، وتنص المادة الأخيرة على أنّه "لا يعاقب الفاعل على فعل دفعته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر".

وأحالت أوراق الادعاء على الهاشم غير موقوف وملف التحقيق الاولي في الحادث على قاضي التحقيق الأول في الجبل نقولا منصور.