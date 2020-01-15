عملية نوعية للأمن العام

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أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو ( إ.س) من الجنسية السورية لإنتمائه لتنظيم داعش الارهابي .

بالتحقيق معه اعترف بما يلي :

- بايع تنظيم داعش من خلال مشغله الارهابي عبد الله التونسي وتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر التنظيم وقام بتحريض اشخاص على مبايعة التنظيم وخطط لإعداد خلايا أمنية والسعي لتأمين الاسلحة الحربية لها.

- قام بالتخطيط للقيام باعمال أمنية لصالح التنظيم ضد مراكز احد الاحزاب اللبنانية الفاعلة وقتل عناصره، بالاضافة الى القيام بعمل تفجيري يستهدف احدى السفارات الغربية بواسطة طائرة مسيرة.

وبمداهمة منزله تم ضبط مواد أولية لصناعة المتفجرات كان قد أحضرها لتنفيذ مخططاته.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل مع المضبوطات الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.