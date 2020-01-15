بيان من جمعية المصارف حول أحداث ليل أمس في الحمرا

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أسفت جمعية المصارف للاحداث التي حصلت أمس في الحمرا، وقالت في بيان "اننا على ثقة بأن الفاعلين لا يمتّون الى ثوار لبنان الحقيقيين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيين المدفوعين والمأجورين والمعروفي الاهداف."

واشارت الى أن التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل حكومة يضع المصارف في الواجهة وكأنها هي المسؤولة عن تردّي الاوضاع الحاصلة.

وناشدت القوى الامنية أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم في "هذا العمل الهمجي" الذي يصيب قطاعا يجاهد لخدمة الناس والحفاظ على مصالحهم في أحلك ظرف يمرّ به لبنان.



اليكم البيان الكامل: