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عازار لل otv: التيار ملتزم بما اتفق عليه مع الرئيس المكلّف والتكتل يوجّه كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان

15
JANUARY
2020
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أكد النائب روجيه عازار في حديث لل OTV أنّ التيار الوطني الحر لا يريد لا وزيرا ولا حقيبة في الحكومة وكل ما يطلبه هو حكومة منتجة ولديها فرص النجاح والانقاذ وشدد على التزام التيار بما اتفق عليه مع دياب لناحية حكومة اختصاصيين غير حزبيين من اصحاب الكفاءة والكف النظيف ومن غير النواب او الوزراء السابقين.
 
عازار أوضح أن التيار لم يسمِّ احدا بل كان دياب هو من يطرح اسماء عليه ولم تتم المطالبة بثلث معطل كما يروج البعض، وأمل بأن يشكل خرق الذي حصل مدخلا لتشكيل قريب للحكومة معتبرًا أنّ التشكيل ليس الحل النهائي لكنّه السبيل للعمل على الخروج من الأزمة وإنقاذ لبنان الذي يمر بوضع إقتصادي صعب ودقيق.
 
النائب عازار أعلن أن تكتل لبنان القوي توجّه بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان حول التحويلات حيث تمت مطالبته بالافصاح عن الارقام لان المودعين الصغار لا يستطيعون سحب أموالهم البسيطة فيما مودعون كبار هرّبوا الملايين للخارج.
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