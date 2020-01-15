آلان عون: اتوقّع حسم في تأليف الحكومة خلال ٤٨ ساعة.. ولا مكان للسجالات السياسية مع أحد الآن

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون الى انه خلال 48 ساعة المقبلة يجب ان نصل الى شيء حاسم في التأليف الحكومي، وعلى كل حال لا يوجد عذر لتجاوز تلك المهلة لأن ما تبقّى من عقد لا يستأهل وقت اكثر، والبلد لا يجوز أن يبقى في حالة مراوحة.



ولفت عون في حديث تلفزيوني الى الLBCI، الى ان الأهم اليوم تنفيذ البرنامج الانقاذي في الحكومة بعد اختيار وزراء يوحون بالثقة، والمهم الانتقال الى مرحلة اخرى بعد مرحلة المراوحة والانتظار. واكد ان التيار الوطني الحر لا يشارك بشكل مباشر في الحكومة، كما انه لا يوجد أسماء حزبية. إنما من الطبيعي أن يحصل تداول بالأسماء وتبادل أفكار مع الكتل النيابية لان هذه الكتل ستعطي الثقة للحكومة، مثل ما أعطت الثقة لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب.



وحول كلام الوزير وليد جنبلاط على أن جهات من زمن الوصاية هي التي تشكّل الحكومة، أجاب عون: "إن السجالات السياسية اليوم لا تفيد والحكومة تتشكّل داخل المؤسسات حصراً والمعركة اليوم هي ليست إقليمية أو سياسية بل هناك خصم وحيد هو الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمالية ومن يهزمها هو فقط من سيربح ثقة الناس وتأييدها".