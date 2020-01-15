لبنان بحاجة لحكومة أقوياء... النائب إدكار طرابلسي: لا يجوز ان يتراجع من يُمثّل أمام من لا يُمثّل

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أكد النائب ادكار طرابلسي ان البلد بحاجة لحكومة أقوياء وكفوئين وقادرين ان ينقذوا البلاد من ورطتها السياسية وأزمتها الاقتصادية والمالية الحادة التي هي فيها فتحظى برضى الشعب وتأييده.

وحذّر النائب طرابلسي ان ظروف البلاد الخانقة لا تحتمل المحاولات الفاشلة والمراهنات على اشخاص بلا خبرة سياسية ارضاء لطروحات طوباوية أو مشبوهة.

وشدّد طرابلسي على أنه آن الاوان لقادة البلاد الكبار وللقوى البرلمانية الوازنة أن تتحد وتضع اليد على المقود وتأخذ البلد الى شاطئ الامان، إذ لا يجوز ان يتراجع من يُمثّل أمام من لا يُمثّل، ومن يقدر امام من لا يقدر، فهذا يخالف منطق السلطة والدولة والسياسة والديمقراطية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقال النائب طرابلسي إن السياسة تهدف الى تحقيق خير الناس، ولتحقيق هذه الاهداف يجب صون الدولة ومؤسساتها وتحديث اداراتها وإطلاق يد قضاتها في محاربة الفساد، واعتماد سياسات اقتصادية ونقدية مجدية ومناقضة لتلك التي سادت لبنان منذ ثلاثين سنة، والتي أثقلت كاهله بالديون وأفقدته منعته وأفسدته وجعلته دولة ضعيفة ومتسكعة أمام بعض الدول الاقليمية والدولية.

من جهة أخرى، استنكر نائب بيروت حوادث الشغب والاعتداء على الاملاك الخاصة في شارع الحمراء والذي يُظهر تفلتًا غير مسبوق وخطيرا داعيا المتظاهرين السلميين الى الابتعاد عن الغوغائيين، والقوى الامنية الى التشدد في حماية الناس واملاكهم.